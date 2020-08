CAMPO GRANDE 121 ANOS| Quem cuida da vida sabe o valor desse amor

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) completa, em 2020, 19 anos de existência e, no mês de aniversário de Campo Grande, compartilha com a Cidade Morena suas conquistas e evolução em prol de toda a população. Mesmo sendo uma empresa jovem, a Cassems tornou-se uma referência nacional e, hoje, é o maior, o melhor e o mais justo plano de saúde de Mato Grosso do Sul e uma das maiores e melhores empresas do Brasil. Na sua pequena, mas frutífera trajetória, a Caixa dos Servidores alia uma gestão séria e empreendedora ao atendimento humanizado e, sobretudo, amor e dedicação em prestar uma assistência à saúde de qualidade aos seus beneficiários.





A Caixa dos Servidores sempre esteve na vanguarda na assistência à saúde em Mato Grosso do Sul, desde a sua criação, oferecendo um plano de saúde exclusivo para os servidores públicos. O modelo de governança proposto, o de autogestão, onde os próprios servidores administram e são beneficiados, já apontava o pioneirismo da Cassems. Em 2004, o plano de saúde iniciou a construção da sua bem-sucedida Rede Própria de atendimento, com a inauguração do Hospital Cassems de Dourados. Desde então, a exitosa verticalização do atendimento tornou-se um dos pontos fortes da Caixa dos Servidores e, hoje, conta com 10 unidades hospitalares, 9 centros médicos, 6 centros de diagnóstico, 4 centros de prevenção, 4 academias de ginástica, 26 centros odontológicos, um centro integrado de atenção psicossocial e uma clínica da família. Toda essa estrutura conta com o que há de mais moderno para prestar um acolhimento humanizado às mais de 215 mil vidas atendidas pelo plano de saúde.





Em 2013, a Cassems inovou novamente ao lançar o primeiro Portal da Transparência de um plano de Saúde. Com essa medida, a Caixa dos Servidores se abre às conexões contemporâneas, ao diálogo e ao controle dos cidadãos, de forma transparente, expondo seus dados, projetos, planos e, sobretudo, reafirma o compromisso de oferecer a melhor assistência à saúdem, aliando humanização com tecnologia. Ainda trilhando o caminho das melhorias nas trocas de informações, a Cassems iniciou, em 2019, um processo de transição tecnológica com a implantação da plataforma C-conecte. Na prática, essa ferramenta diminui a necessidade da presença dos usuários nas Unidades da Caixa dos Servidores e agiliza os processos de forma on line.





O pioneirismo da Cassems também aparece em pautas que não são ligadas diretamente à saúde e aponta estar atenta as transformações da sociedade. Em 2015, o Conselho de Administração da Caixa dos Servidores deliberou, por unanimidade, uma resolução normativa assegurando que colaboradores e beneficiários do plano de saúde possam usar o nome social, identidade escolhida por indivíduos que não se sentem à vontade com o nome e o gênero registrados no nascimento. Em julho deste ano, a Cassems entregou, em parceria com a Organização Pan-Americana para as Mulheres (Opas) e com a Xaraés Consultoria e Projetos, um projeto que avalia os custos da violência contra a mulher no plano de saúde. A pesquisa, inédita no Brasil, intitulada “Mulheres têm valor, violência tem custo”, busca elaborar metodologias e instrumentos para a coleta de dados sobre custos econômicos dos atendimentos às mulheres em situação de violência, realizados nas unidades de atendimento da Caixa dos Servidores.





Com uma gestão aberta e transparente, que trilha o caminho da responsabilidade e da ética, a Cassems segue trabalhando para prestar uma assistência à saúde de excelência e, consequentemente, colabora para uma sociedade cada vez mais justa e humana. Com inovação, participação e humanização, a Caixa dos Servidores já faz parte da história de Campo Grande e, em 2020, quando a Cidade Morena completa 121 anos, o plano de saúde se dispõe a ir além, realizar mais, porque quem cuida da vida, sabe o valor desse amor.