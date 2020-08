CAMPO GRANDE 121 ANOS| Capital vai receber mais 1.724 moradias até dezembro

Completando 121 anos, Campo Grande vai receber de presente mais 1.724 casas e apartamentos até dezembro deste ano, segundo o governador Reinaldo Azambuja. “Só na área habitacional, para se ter uma ideia, nós tínhamos entregue quase 3 mil casas [2.813] e apartamentos. Agora, até dezembro, vamos entregar mais 1.724, entre apartamentos e casas populares. Isso mostra o fortalecimento no setor habitacional”, afirmou.





Desde 2015, a Agência Estadual de Habitação (Agehab) já entregou 152 unidades habitacionais no Residencial Nelson Trad; 1.498 nos Residenciais Celina Jalad I ao VIII; 272 no Residencial Jardim Canguru; 36 na Chácara Buriti; 183 no Castel Franco I, II, III e IV; 168 no Residencial Itajobi I e II; 22 no Residencial Itambé; 37 no Residencial Itapevi; 95 no Residencial Itacira; 124 no Residencial Rui Pimentel I e 136 no Residencial Rui Pimentel II.





Avenida MT





Ainda falando sobre as parcerias com a prefeitura, Reinaldo Azambuja explicou que a revitalização da avenida Mato Grosso vai começar nos próximos dias. “A nossa parceria não para. Agora, estou dando ordem de serviço da revitalização completa de outra avenida que é crucial em Campo Grande, que é a avenida Mato Grosso. Assinamos o contrato e já vamos dar ordem de serviço para o início imediato dessa obra”, disse, em entrevista à rádio FM Cidade.





Com investimento de R$ 4,5 milhões, a restauração vai da avenida Ceará a Calógeras, totalizando 2,84 quilômetros, e acabando com os remendos no asfalto feito pelos serviços de tapa-buraco. Cada quilômetro do trecho terá custo de R$ 759 mil - valor 14% menor do que o previsto inicialmente, de R$ 883 mil.





O prazo de execução da obra é de 540 dias consecutivos (18 meses), contados da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços. A fonte de recursos é o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul). A restauração irá trazer segurança e conforto para o trânsito de uma das avenidas mais movimentadas da cidade.





Moreninhas





Outro investimento muito aguardado é o novo acesso às Moreninhas, um sonho dos moradores da região. De acordo com o governador, a prefeitura está finalizando o projeto executivo e, na sequência, o Governo do Estado irá licitar a obra.





Saúde





Já na área de saúde, Reinaldo Azambuja destacou os investimentos nos hospitais do Câncer, do Trauma e Regional. “Tem a conclusão de obras na área de saúde. Além do Hospital do Trauma, até dezembro teremos a conclusão do Hospital do Câncer. Ali são sete andares, sete pavimentos, que serão entregues totalmente novos, novas enfermarias, centro cirúrgico, UTI para aendimento no tratamento de oncologia. Isso é muito importante, mostra a nossa parceria. Agora, mais uma obra na área de saúde é a ampliação do Hospital Regional. O HR vai passar por uma remodelação e o novo bloco vai ser construído, anexo, para dar um suporte maior ao atendimento. Então, a gente vê o quanto importante são essas obras e, acima de tudo, o quanto importante é a parceria que construímos com a administração do prefeito Marquinhos [Trad] e com os secretários, que têm uma ótima sintonia de trabalho com toda a nossa equipe”.





Paulo Fernandes, Subcom