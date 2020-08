Caminhonete vai parar em cima de canteiro na Avenida Zahran

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (15) no cruzamento com a Rua Planalto

Caminhonete no canteiro da Avenida Eduardo Elias Zahran nesta manhã ©Henrique Kawaminami

Fato inusitado chamou a atenção de quem passou pela Avenida Eduardo Elias Zahran na manhã deste sábado (15). No cruzamento com a Rua Planalto, no Bairro Monte Líbano, uma caminhonete Chevrolet S-10 foi parar no canteiro.





À reportagem, a condutora do carro não quis se identificar e também não detalhou a dinâmica do acidente. A caminhonete parou em cima do canteiro, com a frontal e traseira ocupando parte das duas pistas da avenida.





Com a batida, parte do concreto do canteiro quebrou. No local, ao lado da caminhonete, havia placa de outro veículo abandonada. Ninguém se feriu.





O trecho foi sinalizado e o fluxo de veículos segue normal.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS