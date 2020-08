Bebedeira termina em assassinato de marido pela mulher

Pra despistar, a suspeita tirou a blusa suja de sangue e foi para a casa de um vizinho pedir ajuda

Fachada da Delegacia de Pronto Atendimento de Dourados, onde o caso foi registrado ©Dourados Agora

Após discussão com a mulher na noite de domingo (23), Valdemar da Silva, de 50 anos, morreu com uma facada no peito. O crime aconteceu na Aldeia Bororó, em Dourados, e a suspeita, uma mulher de 45 anos, foi presa em flagrante.





De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o casal teria bebido durante todo o dia e pouco antes das 23 horas acabou discutindo. Durante a briga, a mulher esfaqueou o marido, que não resistiu ao ferimento e morreu no local.





Pra despistar, a suspeita tirou a blusa suja de sangue e foi para a casa de um vizinho pedir ajuda, no entanto, foi vista pelo filho de Valdemar, que contou sobre a troca de roupa para a polícia.





Na casa onde o crime aconteceu, policiais encontraram a roupa suja de sangue e a arma usada no crime. A mulher foi presa em flagrante e o crime registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS