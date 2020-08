AUXÍLIO EMERGENCIAL| Parcela é depositada nesta segunda-feira para nascidos em setembro

Sem filas e com agilidade, o dinheiro já pode ser movimentado por meio das maquininhas da Rede Tendência

A Caixa Econômica Federal tem calendário do pagamento do auxílio emergencial nesta segunda-feira (dia 17). O valor de R$ 600 será creditado em conta poupança digital para os nascidos em setembro. O lote é para quem já estava no calendário de pagamento e também para novos aprovados.





A parcela depositada nesta segunda só poderá ser sacada ou transferida no dia 5 de setembro. Mas o valor já pode ser movimentado, sem filas e com agilidade, por meio das maquininhas da Rede Tendência, que estão presentes em seis mil pontos comerciais de Mato Grosso do Sul.





Na modalidade débito, as compras podem ser feitas em todo comércio, como lojas, supermercados, farmácias, conveniência, hortifrúti e atacadistas.





Aprovados no 1º lote recebem a quarta parcela; aprovados no 2º lote recebem a terceira parcela; aprovados no 3º e 4º lotes recebem a segunda parcela; aprovados no 5º e 6º lote recebem a primeira parcela; e aprovados no 1º lote cujo benefício foi suspenso recebem a terceira e quarta parcelas.