AUXÍLIO EMERGENCIAL| Caixa abre neste sábado 11 agências para saques do Auxílio e FGTS Emergencial

Estarão abertas unidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas

A Caixa Econômica abre neste sábado, entre 8h e 12h, 11 agências em Mato Grosso do Sul para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).





Poderão realizar o saque em espécie do Auxílio Emergencial os nascidos de janeiro a abril. Já os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro poderão sacar o FGTS Emergencial.





Confira abaixo os endereços das agências que abrem neste sábado.





A Caixa afirma que as pessoas não precisam madrugar nas filas em busca de atendimento. Todos que comparecerem dentro do horário estipulado serão atendidos.





Auxílio Emergencial – A partir deste sábado podem sacar beneficiários nascidos em abril e mais aqueles nascidos entre janeiro a abril que tiveram o pedido liberado na segunda-feira.





Saque Emergencial do FGTS – Também neste sábado podem sacar em dinheiro os trabalhadores nascidos em fevereiro que tiveram o crédito e que não movimentaram a conta Poupança Social Digital ou que tenham saldo remanescente.





Na segunda-feira (10) a Caixa credita o Saque Emergencial FGTS na conta Poupança Social Digital dos trabalhadores nascidos em julho. O saque é para enfrentamento do estado de calamidade em razão da pandemia da covid-19.















Fonte: CAMPO GRANDE NEWS