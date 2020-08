AUXÍLIO EMERGENCIAL| Agências da Caixa Econômica não terá atendimento neste sábado (29)

Os pagamentos do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS seguem as datas já divulgadas.

As agências da Caixa Econômica não abrirão neste fim de semana. Os pagamentos do Auxílio Emergencial e o Saque Emergencial do FGTS seguem as datas já divulgadas, o que não inclui os dias 29 e 30 de agosto..





Na segunda (31) termina o calendário de pagamento da quinta parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Poderão realizar o saque os inscritos no programa com NIS final 0. Ao todo, 19,2 milhões de pessoas receberão no cronograma.





Já para os beneficiários do Saque Emergencial do FGTS, atualmente, podem sacar em espécie os trabalhadores nascidos até março. O valor é de até R$ 1.045. Na segunda-feira também haverá crédito em Poupança Social Digital para trabalhadores nascidos em setembro. Os beneficiários podem movimentar os recursos pelo CAIXA Tem.