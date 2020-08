Aprovado Projeto de Lei do deputado Evander Vendramini que inclui Carnaval de Corumbá no calendário de eventos do Estado

Foi aprovado nesta terça-feira (25), na sessão remota da Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei 34/2020, de autoria do deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas). O PL inclui o Carnaval de Corumbá no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, a ser comemorado anualmente entre os meses de fevereiro e março. Agora o projeto vai à sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).





A proposta ressalta que o carnaval de Corumbá é uma das mais expressivas manifestações culturais da cidade e da região, que desempenha uma função importante para o desenvolvimento da região e incentivo à economia local. “O Carnaval de Corumbá é a maior festa popular do centro-oeste brasileiro, que movimenta e gera renda, além de divertir a população e valorizar a nossa cultura e tradição. Fico feliz e agradeço aos colegas pelos votos a favor do meu projeto”, destacou o parlamentar.





No dia 14 de agosto passado, foi publicado no Diário Oficial da Alems o Decreto de Lei 675/2020, também de autoria de Evander, que declarou o Carnaval de Corumbá como patrimônio imaterial, histórico, artístico e cultural de Mato Grosso do Sul.