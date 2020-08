Após longa estiagem, Campo Grande registra 14,4 milímetros de chuva neste domingo

Previsão indica que frio volta essa semana em todo Mato Grosso do Sul

Depois de ficar quase dois meses sem ver cair uma gota do chuva, o campo-grandense sentiu alívio com o tempo neste domingo (16). Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), foram registrados 14,4mm de precipitação.





Outra mudança brusca no tempo foi nos termômetros. Enquanto que o sábado foi um dia quente, com máxima de 34,1ºC, neste domingo a máxima chegou a 21,1ºC apenas.



Previsão





Conforme previsão do Inmet, a partir de quarta-feira (19), as temperaturas devem cair em todo o estado. Na Capital, a temperatura começa a cair a partir de quarta também, com termômetros na casa dos 16ºC. Na quinta-feira, cai para 7ºC e pode chegar a 5ºC na sexta, com máxima de 11ºC.





Em Sete Quedas, que fica no extremo sul de MS, deve registrar mínima de 10ºC. O frio avança e os termômetros podem chegar aos 2ºC na sexta-feira (21), com máxima de 12ºC.





Na fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã, a mínima prevista também é de 2ºC, com máxima de 11º. Assim como e outras cidades da região como Amambai e Aral Moreira.