Após 9 anos, Etna fecha as portas em Campo Grande

Estabelecimento querinho dos apaixonados por decoração agora está com boa parte das prateleiras vazias





Loja funcionou durante 9 anos em Campo Grande. @Paulo Francis





A Etna, loja de móveis e decoração que era o grande destaque do Shopping Norte Sul Plaza, está avisando aos clientes que vai fechar as portas após 9 anos de funcionamento em Campo Grande. Funcionários da empresa informaram que o encerramento está previsto para o dia 31 de agosto.





A assessoria de imprensa da Etna também confirmou o fechamento por telefone nesta segunda-feira e informou que o ‘tchau’ para Campo Grande “faz parte de um planejamento”, não mencionando a crise enfrentada pela pandemia como em muitos estabelecimentos.





Embora funcionários afirmem que o último dia é 31, a assessoria disse que a data oficial está à espera de aprovação da diretoria geral.





Em junho, o boato sobre fechamento veio à tona por conta do baixo fluxo e demissões em massa, mas a rede negou.





Empresário dono de um quiosque nos corredores do shopping, que preferiu não ser identificado, conta que o fechamento é assunto dentro há mais de dois meses, mas só agora funcionários estão avisando os clientes.





As prateleiras não são mais as mesmas, boa parte da loja está com pouquíssimos produtos e os clientes não tem mais acesso ao segundo andar, onde havia os setores de tapeçaria, por exemplo.

Várias prateleiras estão sem produtos. @Paulo Francis





Clientes lamentam o fechamento nas redes sociais, já que a âncora, desde a inauguração do shopping, era uma das principais curiosidades do consumidor. Em 2011, o estabelecimento abriu as portas em espaço de 7 mil metros quadrados e com um mix de 10 mil produtos, como divulgou.





A loja era uma das queridinhas dos apaixonados por decoração e chegava a ficar toda revirada quando aparecia com as ofertas de até 70%.