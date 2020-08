ALEMS| Deputados devem votar quatro projetos na sessão desta terça-feira (18)

Previsto para segunda discussão, o Projeto de Lei 214/2019 , do deputado Jamilson Name (Sem Partido), dispõe sobre o ingresso gratuito de ex-atletas profissionais em competições esportivas. Junto à proposição do parlamentar, está apensado o Projeto de Lei 34/2017 , do deputado Herculano Borges (Solidariedade), devido à identidade de conteúdo dos dois documentos. Os pareceres da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor foram favoráveis à emenda substitutiva integral.