ALEMS| Deputados devem apreciar três propostas na Ordem do Dia desta quarta-feira (12)

As outras duas matérias estão previstas para segunda discussão do Plenário. O Projeto de Lei 288/2019 - do presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB) - institui o Dia Estadual do Voluntário no Estado. Se aprovada e sancionada, a data será comemorada, anualmente, em 28 de agosto. O documento obteve parecer favorável por unanimidade da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.