ALEMS| Deputados devem apreciar quatro matérias na última sessão ordinária de agosto

Duas propostas estão pautadas para primeira discussão: o Projeto de Lei 127/2020 , do deputado Coronel David (Sem partido), proíbe a prática da fidelização nos contratos de consumo no Estado; e o Projeto de Lei 145/2020 , do Poder Executivo, dispõe sobre a venda direta de imóveis objeto da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (Reurb-E), de propriedade do Estado e das entidades da Administração Indireta vinculadas. Ambas as propostas obtiveram pareceres favoráveis por unanimidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).