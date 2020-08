ALEMS| Cinco projetos de lei e um veto pautados para a Ordem do Dia desta terça-feira (25)

Por fim, o Projeto de Lei Complementar 4/2020 , de autoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS), que altera o artigo 6º da Lei Complementar 160, de 2 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Se a alteração proposta for aprovada e sancionada, o conselheiro do Tribunal de Contas não poderá exercer atividade empresarial ou participar de sociedade empresária, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou cotista e desde que não exerça poder de administração ou de gerência. O projeto recebeu parecer favorável por unanimidade da CCJR.