Acidente entre carro e caminhão-baú deixa motorista preso às ferragens

Ele sofreu fratura no fêmur nas duas pernas, no braço esquerdo e foi levado para a Santa Casa com hemorragia interna

O motorista ficou completamente preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e pela CCR MSVia ©Henrique Kawaminami

Acidente na tarde desta terça-feira (11) deixou o motorista de um Fiat Palio, um cabo do Exército de 25 anos, preso nas ferragens. A colisão aconteceu na BR-163, próximo a Uniderp Agrária, em Campo Grande, após um caminhão-baú invadir a contramão. Foram mais de 20 minutos para que vítima fosse retirada do carro.





Vanderlan Oliveira passava pelo local no momento do acidente e contou que o motorista do Palio seguia na rodovia em sentido ao Shopping Bosque dos Ipês, enquanto o caminhão, com placa de Nerópolis, interior de Goiás , estava na pista contrária. Segundo ele, o caminhoneiro invadiu a contramão e colidiu de frente com o carro. Com o impacto, o veículo de passeio saiu da pista.





A frente do Palio ficou destruída e o motorista completamente preso nas ferragens. Equipes da CCR MSVia, do Corpo de Bombeiros e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram chamadas para o resgate. Cerca de dez pessoas trabalharam para retirar o homem do veículo e a lataria precisou ser cortada, o que levou mais de 20 minutos.





Durante todo o socorro, o motorista ficou acordado enquanto os militares abriam as ferragens aos poucos para tirá-lo do que sobrou do carro. A vítima foi identificada como Jefferson Ferreira dos Santos, cabo do Exército Brasileiro.





De acordo com o tenente Lopes, do Corpo de Bombeiros, ele sofreu fratura no fêmur nas duas pernas, no braço esquerdo e foi levado para a Santa Casa com hemorragia interna. Ele precisou ser estabilizado e recebeu oxigênio.





Abalado, o condutor do caminhão, de 42 anos, só conseguiu explicar que saiu do Paraná e dirigia para Rondônia, onde mora. Contou também que tentou desviar de outro caminhão que saiu da pista e entrou na pista "do nada". Por isso, invadiu a pista contrária e atingiu o Palio. O local ficou isolado durante o socorro e por isso um congestionamento se formou na rodovia. Trânsito foi controlado por policiais rodoviários federais.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS