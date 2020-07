Visita aos lotes do leilão de sucata aproveitável de motocicletas começa sexta-feira (31)

Interessados em arrematar motocicletas disponíveis no Leilão de sucata aproveitável do Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) têm pode visitar os lotes a partir desta sexta-feira (31.07) e também nos 03 e 04 de agosto, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio localizado na Avenida Gury Marques, 7155.





Com o intuito de zerar os pátios de todas as agências, em maio deste ano, o Detran-MS , deu início a uma nova categoria de leilão, colocando veículos que são considerados sucata aproveitável para serem arrematados. Já foram leiloados quase dois mil veículos nesta categoria, e, a partir de hoje, 89 lotes de veículos estão disponíveis, sendo 259 motocicletas e 62 automóveis. O certame acontece de forma online, realizado pelo portal Canal de Leilões, até 15h do dia 05 de agosto.





Conforme a Coordenadora de leilão do Detran-MS, Sandra Regina Vera Celestino, sucata aproveitável são veículos cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que conste o número de identificação veicular e só pessoas jurídicas podem participar. “Podem participar do leilão, pessoas jurídicas devidamente cadastrada em qualquer Detran de território nacional”, finaliza.





Até o momento, oito pessoas já deram lances e mais de mil pessoas visitaram o site, onde estão disponíveis os veículos. Clique aqui para participar





A visitação acontece nos dias 31 de julho, 03 e 04 de agosto, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio localizado na Avenida Gury Marques, 7155.