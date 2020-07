Único deputado federal de MS, Fábio Trad integra lista dos 100 mais influentes do Congresso Nacional

Sem precisar fazer “bafão” em órgãos públicos, sem precisar invadir e maltratar servidores públicos, sem precisar se envolver em brigas com ameaças de morte na internet, sem precisar disseminar fakenews para atingir adversários políticos e sem se envolver em polêmicas com baixarias só para estar em evidencie, o deputado federal Fábio Trad aparece na lista do Diap como um dos cem mais influentes parlamentares do Congresso Nacional. E aparece na lista fazendo o elementar: trabalhando como deputado federal. Simples assim.





Anualmente, o DIAP - Departamento Interssindical de Assessoria Parlamentar - reúne e consulta especialistas, jornalistas, estudiosos, cientistas sociais e políticos, entidades e instituições que convivem diariamente com a rotina política brasileira e, após longa e criteriosa análise, seleciona os mais atuantes e influentes parlamentares do país.





O deputado federal sul-mato-grossense se destacou na categoria legislador e formulador de leis, quesito fundamental no exercício parlamentar uma vez que diz respeito a principal tarefa do deputado federal. É a quarta vez consecutiva que o parlamentar é reconhecido como um dos cem mais influentes do Congresso Nacional.





Fábio Trad é advogado e professor, foi presidente da OAB/MS e exerce o terceiro mandato de deputado federal. No segundo mandato, assumiu por apenas um ano em virtude da assunção ao cargo de ministro de estado de Carlos Marun no governo Michel Temer.





Atualmente, o parlamentar de MS exerce a presidência da comissão do Novo Código de Processo Penal e é o relator da PEC da segunda instância, uma das mais importantes proposições em tramitação na Câmara Federal.