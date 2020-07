TRÊS LAGOAS| Nova Reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul visita prefeito para se apresentar e agradecer por benfeitorias

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, ao lado de seu secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Adriano Barreto, recebeu em seu gabinete na manhã desta sexta-feira (31), a reitora, professora e doutora do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), Elaine Borges M. Cassiano acompanhada do Diretor Geral, Walterísio Gonçalves Carneiro Júnior.





Eleita em outubro de 2019, Elaine disse vir a Três Lagoas para se apresentar e se colocar à disposição da gestão que tanto tem feito pelo Campus Três Lagoas.





“Fico muito feliz de estar aqui hoje em um momento muito especial não só pelo fato da contrapartida do asfalto, mas por atender nossa comunidade”, disse.





SOLICITAÇÕES





Na reunião foi explanado que desde 2017 muitas melhorias foram realizadas no referido acesso, incluindo a pavimentação com drenagem da Filinto Muller até a rua João Mendes, cascalhamento e iluminação do trecho restante até o Instituto.





O Instituto solicitou via ofício a pavimentação da Rua Ângelo Melão, principal acesso às instalações do Campus, mais precisamente no trecho de 500 metros em que encontram-se cascalhos (Rua João Mendes e o final da IFMS).





EXECUÇÃO





Guerreiro explicou que o acesso necessita de uma drenagem importante, cujas águas convergem desde a rua Urias Ribeiro necessitando de um alto investimento de drenagem.





Porém, ressaltou que está com obras para iniciar pavimentação e drenagem no Jardim Dourados, Morumbi, Novo Aeroporto, Paineiras, se comprometendo a executar o trecho reivindicado.





“Por hora conseguiremos pavimentar até a frente do Instituto. Nós também nos comprometemos estudar a substituição das luminárias por iluminação de LED, tornando o acesso mais seguro”, disse.





“Vamos nos empenhar para estas melhorias tenham início ainda neste ano, concomitante a execução das obras”, complementou o prefeito.





Para Adriano, “a Instituição merece este investimento, pois deve sofrer ampliação e melhorias como a construção de uma quadra poliesportiva”, disse.





IFMS





Atualmente a IFMS alcançou a marca de 1.600 matrículas. Segundo a reitora, para cada 9 candidatos que fazem a prova, 8 deixam de estudar no Instituto que, segundo a reitora, forma os estudantes para o mundo do trabalho.





“Somos um pouquinho diferenciado porque este estudante quiser ir para a Universidade ele vai, se quiser ir para o mercado de trabalho também, então ele estará apto para o que ele desejar e por isso queremos aumentar este número para melhor atender a nossa comunidade”, disse Elaine.