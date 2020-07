TRÊS LAGOAS| Além de Kit Alimentação, Prefeitura entrega de Kit Hortifrúti para mais de 11 mil alunos da REME

De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Heliety Antiqueira, “esse é um kit complementar ao kit alimentação que estamos entregando visando enriquecer a alimentação das nossas crianças. A preocupação da gestão sempre foi oferecer uma alimentação saudável, garantindo diversidade de alimentos com valores nutricionais importantes para o desenvolvimento das crianças”, disse.



As Unidades estão coordenando as entregas, com horários agendados, para não haver aglomeração seguindo as recomendações das autoridades em Saúde e decretos municipais em relação à Covid-19.



“Em tempo de pandemia e dificuldades ocasionadas pela mesma, é plausível a sensibilidade da gestão municipal. Disponibilizar à comunidade os kits hortifrúti e alimentação os ajudam enfrentar com dignidade as dificuldades repentinas ocasionadas pelo Covid-19”, disse Jefferson Martins, diretor da Escola Municipal Olynto Mancini.



Jefferson lembrou que “há um cuidado por parte da SEMEC de proporcionar aos estudantes a alimentação que eles tinham na escola antes da paralisação, com quantidade e valores nutricionais adequados. Nosso trabalho na escola é garantir que todas as famílias cadastradas no bolsa família e/ou cadastradas na escola recebam os kits, garantindo assim a equidade”, disse o diretor.



Ainda segundo o diretor, a equipe e a comunidade estão orientadas quanto as orientações de higiene e de prevenção ao coronavírus.





KIT ALIMENTAÇÃO





A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), tem realizado a entrega do Kit Alimentação das escolas aos 4.500 alunos cuja família recebe o benefício do Bolsa Família e 6.750 alunos que preencheram cadastros nas unidades no mês de maio.





RETIRADA DE ATIVIDADES IMPRESSAS





Aproveitando a oportunidade, “os pais e/ou responsáveis que não tem internet trazem e retiram as atividades impressas na escola. É um novo tempo, uma nova vida, novos desafios, mas todos continuamos sempre unidos e nos ajudando em prol de toda comunidade”, finalizou Jefferson.