TRAGÉDIA| Homem mata mulher, atira na cabeça dos filhos e se mata dentro de igreja

Ainda não se sabe as motivações do crime

Após cometer série de crimes, homem se matou em altar de igreja ©DOURADOS AGORA

Um homem identificado como Rosenildo Fernandes de Souza matou a ex-mulher a tiros, baleou duas crianças e se matou no altar de uma igreja em Dourados no início da noite deste domingo (12). A motivação seria o fato dele não aceitar o fim do relacionamento amoroso que manteve com a vítima.





A série de crimes começou na Rua Rangel Torres, na Vila Mari, periferia da maior e mais populosa cidade do interior de Mato Grosso do Sul.





O Dourados News apurou que Rosenildo não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher e efetuou disparos de arma de fogo que tiraram a vida dela. Além disso, ele baleu duas crianças que precisaram ser socorridas e levadas até o Hospital da Vida.





Logo após cometer essa série de crimes, o homem foi até Igreja São José, entrou e caminhou até o altar, onde se matou disparando um tiro na própria cabeça.

Homem se matou dentro da igreja São José ©CIDO COSTA

Rosemiro efetuou vários tiros contra residência onde estava a ex e outras pessoas ©CIDO COSTA