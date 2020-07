Terça-feira terá baixa umidade do ar e céu entre nuvens em MS

Nova onda de frente fria deve chegar entre 8 a 10 de julho





Com aumento de nuvens em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul, a terça-feira (7) será de alerta por conta da baixa umidade do ar, que deve chegar a 25% em algumas áreas. A temperatura para o Estado deve variar entre 12°C e 34°C.





De acordo com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o céu fica parcialmente nublado e claro nas regiões pantanal, norte, central e leste. No sul e sudoeste o tempo fica nublado.





Em Campo Grande o céu fica entre nuvens com temperatura mínima de 20°C e máxima de 30ºC. Em Dourados o dia amanhece com 18°C e a tarde deve chegar a 31°C. Em Sonora e Corumbá a temperatura prevista é a mesma, 21°C de mínima e 34°C a máxima.





A expectativa é de que a partir de amanhã (8) áreas de instabilidades aumentem e tragam possibilidade de chuva de até 10 milímetros na parte centro-sul do estado, e nova onda de frio está estimada entre 08 a 10 de julho.