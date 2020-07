Terça-feira será de temperaturas altas com baixa umidade relativa do ar em todo o MS

O dia será quente e seco no Estado com termômetros marcando 37ºC, segundo meteorologia





A terça-feira será mais um dia de temperaturas altas com baixa umidade relativa do ar em todo o Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar ficará baixa variando entre 20% a 65%. O dia será quente no Estado com termômetros marcando 37ºC. Em Campo Grande, a máxima será de 34ºC com umidade relativa do em 20% no período da tarde.





Os dias continuam seco sem expectativa de chuva em MS. Em Campo Grande já não chove a 13 dias, em Água Claro (30 dias) em Amambai (19 dias), em Angélica (26 dias), em Cassilândia (30 dias), em Corumbá (32 dias) e Ponta Porã (14 dias).





Para amanhã, a previsão é de queda de temperatura nas regiões de Corumbá, Jardim, Dourados e Campo Grande com céu parcialmente nublado no Estado. Mesmo com o considerável aumento de nuvens, MS continua sem chuva. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de atenção à saúde e poderá variar entre 25% a 75%.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 9°C a 34°C e na Capital com variação está estimada em 15°C a 28°C. A queda de temperatura estimada terá pouca influência nas regiões norte (Sonora) e bolsão (Três Lagoas). (Com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) e Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).