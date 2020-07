SOLIDARIEDADE| JBS entrega novo hospital em Ceilândia (DF)

Empreendimento é um dos legados permanentes do programa de responsabilidade social da empresa, “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”

Nesta segunda-feira (13), a JBS, por meio do programa Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade, entrega o Hospital Modular de Ceilândia, em Brasília, para o governo do Distrito Federal. Com isso, a saúde da população brasiliense ganha 73 leitos clínicos para o atendimento de pacientes com o novo coronavírus e ainda um ativo permanente para a população após a pandemia. Ao todo, a obra custou pouco mais de R$ 10,3 milhões.





O hospital, que é acoplado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), foi construído em 33 dias. Com um pavimento térreo de cerca de 1.015 metros quadrados de construção, contempla 54 módulos hospitalares refrigerados e uma rampa de ligação entre a unidade acoplada e o HRC.





O programa social da Companhia já doou 19,5 toneladas de alimentos a duas instituições situadas em Brasília (DF): Igreja Batista Livre Acesso e Grande Loja Maçônica do Distrito Federal. A cidade recebeu também 230 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) – aventais, luvas descartáveis, máscaras cirúrgicas e N95, propés, viseiras faciais e toucas –, além de cerca de 6 mil litros de álcool líquido e em gel e 4 mil cestas básicas. E ainda foram entregues 35,5 mil luvas de procedimento para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.





“Esta é uma das entregas mais importantes do programa. A partir de agora, a população de Brasília pode contar este novo ativo para a saúde pública, que fica mesmo após a pandemia. É muito gratificante saber que conseguimos impactar a vida de brasileiros de todas as regiões, seja em ações imediatas quantos outras permanentes, no âmbito de saúde, ciência e social”, comenta Frank Faria, gerente industrial da JBS em Samambaia (DF).





Brasília é uma das mais de 200 cidades que serão beneficiadas pelo programa no Brasil. No Distrito Federal, a JBS vai doar R$ 11 milhões para o enfrentamento do coronavírus, beneficiando cerca de 3 milhões de pessoas.





“Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”





Os R$ 400 milhões que serão doados pela JBS contra a pandemia no Brasil serão aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 63 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.





A alocação dos recursos considera um diagnóstico feito com sistemas de saúde municipais e estaduais e incluiu entrevistas e análise de dados. Essas informações foram avaliadas por especialistas dos três comitês independentes do programa da JBS nas áreas de saúde, social e ciência e que, com larga experiência em seus respectivos setores de atuação, apoiaram na definição das ações e projetos atendidos.





Saiba mais sobre o programa no site jbs.com.br/fazerobemfazbem





