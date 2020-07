SOLIDARIEDADE| Instituto tamojunto distribui 26 toneladas de alimentos em Campo Grande

Resultado de ações em parceria com a cervejaria Bamboa e Sindiconstru/Acomac, Instituto tamojunto distribui 26 toneladas de alimentos a 12 instituições e mais de 36 comunidades carentes

Com o lema “Fazer o bem, sem olhar a quem”, o Instituto tamojunto segue fazendo a diferença nesse período tão difícil de pandemia mundial. Formado por 135 integrantes de vários segmentos da sociedade, o grupo de amigos vem concentrando todos os esforços para minimizar os impactos da pandemia aqueles que mais precisam, com a arrecadação e distribuição de alimentos.





No mês de maio, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Materiais de Construção de Campo Grande (SindiConstru) e da Associação Estadual do setor (Acomac), uma campanha de arrecadação de alimentos em mais de 100 lojas de material de construção permitiu a arrecadação de seis toneladas de alimentos, transformadas em 335 cestas alimentares entregues às comunidades dos bairros: Nova Lima, Caiobá, Jardim Noroeste, Novos Estados e Dom Antônio Barbosa.





Em junho, com a realização da ação “Chopp Solidário” em parceria com a Cervejaria Bamboa, cerca de 20 toneladas de alimentos foram arrecadados. A ação funcionou no sistema de drive-thru, com uma estrutura de 10 postos de troca montada no estacionamento do Parque das Nações Indígenas. Cerca de cinco equipes trabalharam no recolhimento das doações, efetivando a troca por fichas correspondentes ao peso do que foi doado e na sequência, nos pontos de troca retiravam a mesma quantidade em litros de Chopp.

“Estamos cumprindo nosso papel de cidadãos, oportunizar grandes ações e envolver o campo-grandense em uma grande rede de solidariedade”, comenta o presidente de honra do instituto, Carlos Alberto de Assis.





Do quantitativo arrecadado, cerca de 5,5 toneladas foram repassadas ao FAC – Fundo de Apoio à Comunidade, da Prefeitura de Campo Grande. As entidades Legião da Boa Vontade, Cotolengo Sul-Mato-Grossense, Casa da Solidariedade, Grupo de Fraternidade Hilário da Silva, Associação Espírita Bezerra de Menezes, Hospital de Câncer Alfredo Abrão, Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Projeto Avivad, no município de Aquidauana e Associação dos Amigos das Crianças com Câncer foram atendidos com os alimentos arrecadados. Também foram atendidas as comunidades do Parque do Sol, Aero Rancho, Jardim Noroeste, Estrela Dalva, Montevideo, Portal Caiobá, Los Angeles, Dom Antônio Barbosa, Novo Amazonas, Taquaral Bosque, Conjunto União, Tarsila do Amaral, Universitário, Tarumã, Rouxinóis, Vida Nova, Bosque da Esperança.

“Agradeço todos os integrantes do grupo tamojunto pelo apoio com as cestas básicas que chegaram as famílias do Jardim Itamaracá. Com a doação dos alimentos conseguimos amenizar um pouquinho da necessidade das famílias que só aumenta desde o início da pandemia de Covid-19”, sintetizou Wagner Pereira, liderança comunitária do Jardim Itamaracá onde atua a Casa da Solidariedade.





Projeto Nacional





Única instituição selecionada pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), para participação em um projeto nacional, o grupo já trabalha no cadastramento para o acompanhamento de 500 famílias em Campo Grande nos bairros: Dom Antônio Barbosa, Los Angeles, Caiobá, São Conrado e Jardim Noroeste.





Além de cestas verdes para o acompanhamento nutricional das famílias, serão entregues cestas com produtos de limpeza/higiene e máscaras.