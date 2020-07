SOLIDARIEDADE| Esquadrão da Juventude doa 7 toneladas de frango na Capital e agora inicia campanha de 500 cartelas em ovos

O Projeto Beneficente Esquadrão da Juventude, fundado pelo Fábio Rocha, atua em Campo Grande há 7 anos com trabalhos voluntários. Durante a pandemia novo do coronavírus o projeto criou uma maneira de ajudar as pessoas que precisam com a campanha alimento solidário.





Desde de 2013 o projeto realiza no decorrer dos anos, ações de páscoa, doação de sangue, dia das crianças, sopão solidário, amigos do esporte, família feliz, campanha de natal e outros, com um único intuito que é o amor ao próximo.





Em meio a pandemia, Fábio Rocha se reuniu com voluntários do esquadrão da Juventude para uma missão do bem, de ajudar as pessoas com doações de alimentos. “Até o momento doamos mais de 7 toneladas em frangos, nos bairros da Capital, todo sábado escolhemos uma comunidade carente e levamos um pouco de amor para quem está passando por alguma necessidade, infelizmente nunca será o suficiente nossa demanda de pedidos é muito grande, mais tenho a convicção que estamos fazendo nosso melhor” explicou o fundador do projeto.





A caravana do esquadrão da juventude ganhou mais um alimento para ajudar as pessoas. Neste sábado (31), o projeto doará cerca de 500 cartelas de ovos no bairro tijuca 2, para receber a doação basta comparecer na rua Apetubas 1115, às 8h00.





"Essa é uma maneira que encontrei de ajudar quem precisa, para uns é pouco, mas para outros é tudo" comentou Fábio.





Quem quiser saber como funciona o projeto pode acessar as redes sociais do Esquadrão da Juventude.