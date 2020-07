Sexta-feira será de céu nublado e tempo “fresquinho"

A partir da próxima quarta-feira (22) nova frente fria poderá provocar queda nas temperaturas





Sem previsão de chuva, a sexta-feira (10) deve ter temperaturas abaixo do comum em Mato Grosso do Sul. O céu deve variar de nublado a parcialmente nublado e a umidade relativa do ar segue baixa e pode chegar em estado de alerta, com valores até 20%





Nas regiões sudoeste e sul há possibilidade de nevoeiro e geada ao amanhecer em pontos isolados. As temperaturas variam entre entre 2°C e 29°C. Em Campo Grande a mínima será de 11°C e a máxima de 25°C. Em Sete Quedas, no Sul do Estado, o dia começa com 2°C e chega a 21°C No Norte, em Sonora, a mínima prevista é de 16°C e a máxima 29°C.





Nos próximos dias o tempo segue firme e sem expectativa de chuva, com elevação da temperatura a partir de sábado (11). A partir da próxima quarta-feira (22) nova frente fria poderá provocar queda nas temperaturas.