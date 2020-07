Senadora Soraya Thronicke destina R$ 500 mil para a saúde de Bandeirantes

O recurso será investido na aquisição de um aparelho de Raio-X Digital

O Hospital Municipal de Bandeirantes vai ganhar um aparelho de Raio-X Digital. A compra será possível graças ao recurso de R$ 500 mil destinado pela senadora Soraya Thronicke (PSL), por meio de uma emenda individual. O dinheiro já foi pago e está disponível desde o final do último mês.





Com a aquisição do Raio-X Digital, o diagnóstico dos pacientes será mais preciso, já que a cidade não conta com esse tipo de equipamento no hospital. “Esse aparelho é fundamental para o diagnóstico dos pacientes. O pronto-socorro do hospital é bastante movimentado, pois atende toda a região de Bandeirantes, incluindo a zona rural e pessoas acidentadas na BR-163”, explica o médico Paulo Henrique Tognini.





A senadora Soraya Thronicke comemora a destinação do recurso. “Comecei visitando vários hospitais e instituições de saúde do estado e agora é uma felicidade saber que os recursos já estão chegando nas mãos dos gestores para investir na saúde do Mato Grosso do Sul. Com o fim das medidas de distanciamento social, quero voltar aos hospitais para conferir o resultado do nosso trabalho e empenho. E peço ajuda da população para que fiscalize a aplicação desses recursos e, caso tenham alguma denúncia, entrem em contato com meu gabinete. Minha equipe está à disposição do Mato Grosso do Sul”, afirma.