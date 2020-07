Segurança Pública ganha reforço de 73 novas viaturas para Polícia Militar em MS

Os investimentos realizados em 2020 chegam próximos de R$ 40 milhões

©DIVULGAÇÃO

Com investimento arrojado, a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul será reforçada com 73 novas viaturas que vão atender a Polícia Militar no Estado. Os veículos, modelos L.200 foram adaptados obedecendo os padrões da PM. Nesta etapa, 20 municípios serão beneficiados: Campo Grande, Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Bela Vista, Bonito, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia e Três Lagoas. Os investimentos realizados em 2020 chegam próximos de R$ 40 milhões.





Ao todo foram investidos R$ 9.652 milhões, sendo R$ 7.973.500,00 de recursos próprios - por meio do Convênio de Trânsito referente ao recolhimento de multas - e mais R$ 1.678.800,00 de convênios firmados com: Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) - R$ 1.399 milhão; e com o Conselho Estadual sobre Drogas (CEAD), investimento de R$ 279.800 mil.





Os municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Bela Vista, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Maracaju, Nova Andradina e Sidrolândia serão contemplados com reforço de uma viatura em cada cidade. Já Bonito, Chapadão do Sul, Costa Rica, Jardim, Naviraí, Paranaíba e Ponta Porã contarão com duas viaturas em cada município. Dourados receberá o oito veículos e Três Lagoas mais cinco L-200. A Capital receberá mais 10 novas viaturas.





Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, a previsão é que o total de viaturas novas chegue a 300 em 2020. “As novas viaturas vão substituir aquelas que foram adquiridas durante o Programa MS Mais Seguro, que já ultrapassaram mais de 150 mil quilômetros rodados. Objetivo, além de equipar a frota, é reduzir o custo de manutenção”, ressaltou.

Viaturas atendem as forças de Segurança de Mato Grosso do Sul e vão substituir os veículos que estão com alta quilometragem, diminuindo custo de manutenção e consumo

Segundo o comandante-geral da PM, coronel Marcos Paulo Gimenez, as novas viaturas são de extrema importância para corporação, uma vez que contribuem diretamente com o fortalecimento do policiamento ostensivo e preventivo, garantindo a preservação da ordem pública e aumentando a sensação de segurança dos sul-mato-grossenses.





Conforme a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, as 73 viaturas serão distribuídas dentro das força da Segurança de MS das seguintes formas: 10 para o Batalhão da Polícias Militar Rodoviária Estadual (BPMRv); 10 para o Batalhão da Polícia Militar Ambiental (PMA); 10 para o Batalhão de Trânsito (BPTRAN); quatro para o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) que contou com emenda legislativa do Deputado Estadual Zé Teixeira e mais duas para o CEAD com recursos da Senad. As viaturas já estão em Campo Grande e aguardam desembaraços administrativos para serem entregues.





Novas Aquisições





A Sejusp também comprou 20 motocicletas BMW GS 850 Premium para atender a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, o valor de cada unidade foi de R$ 59.800,00 mil, totalizando R$ 1.196 milhão, com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública. O prazo de contrato é de 180 dias. Com a mesma fonte de recurso também foram adquiridas 113 viaturas para atender as forças que integram a segurança pública e o novo Centro de Atenção Biopsicossocial. O investimento, com aporte de recursos federais e do Fundo Estadual de Segurança Pública, chega a R$ 19,8 milhões.





Foram celebrados três contratos com duas montadoras. O maior investimento foi com a General Motors do Brasil Ltda, com aporte de R$ 19.257 milhões para aquisição de 102 viaturas, modelos Trailblazer, adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública. As viaturas serão repassadas para as policiais Militar e Civil. O prazo de vigência do contrato vai até 14 de junho de 2021. A novidade é que essas viaturas virão com proteção balística como as da Polícia Rodoviária Federal.





Outros dois contratos foram celebrados com a Nissan. Com apoio de recursos federais, o primeiro contrato prevê a compra de um veículo de tração mecânica sedan, no valor de R$ 49,7 mil, que vai atender à Superintendência de Inteligência de Segurança Pública (Sisp) da Sejusp. A vigência do contrato será de 12 meses. Com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública, foi assinado também a compra de mais 10 veículos de modelo sedan compacto. O investimento chega a R$ 497 mil e prazo de entrega será de 12 meses. As viaturas deverão atender as polícias Civil e Militar, além do recém-criado Centro de Atenção Biopsicossocial.





Reforço





Em janeiro deste ano, 43 viaturas L.200 e mais três micro-ônibus foram entregues à Polícia Militar. Nove municípios e um distrito foram contemplados sendo: Campo Grande, Sidrolândia, Sete Quedas, Dourados, Fátima do Sul, Paraíso das Águas, São Gabriel do Oeste, Sonora, Bela Vista e o Distrito Arapuá, que fica localizado em Três Lagoas. Nesta ocasião, foram investidos cerca de R$ 9 milhões na compra dos novos veículos, adquiridos com recursos de emenda parlamentar e da União. Todos os investimentos somam R$ 39.652.600,00 milhões.