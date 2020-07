Segunda-feira será com tempo aberto e temperatura de 36ºC no Estado

As temperaturas máximas no Estado devem ficar na casa dos 36ºC, de acordo o Cemtec





Campo Grande amanheceu com temperatura amena e previsão para esta segunda-feira (20) no Estado é de tempo claro com períodos parcialmente nublado em todas as regiões. Não há expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar ficará baixa no período da tarde em estado de atenção variando entre 25% a 70%.





Há previsão ainda de vento fraco em todas as regiões de MS. Em Campo Grande, a máxima será de 31ºC com sol brilhando forte. As temperaturas máximas no Estado devem ficar na casa dos 36ºC, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).





Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado em todas as regiões. Será mais um dia de umidade relativa do ar baixa com temperatura na casa dos 15ºC e 36ºC. Não há expectativa de chuva no Estado.