Secretário da prefeitura de Dourados é assassinado em barbearia

Estava nomeado na pasta desde maio de 2019

Alceu teria sido assassinado a facadas ©Marcos Morandi Foi assassinado neste sábado (4), em Dourados a 225 quilômetros de Campo Grande, o secretário de Agricultura Familiar Alceu Junior Silva Bittencourt, de 36 anos, que ocupava a pasta desde maio de 2019, quando foi nomeado interinamente para o cargo pela prefeita Delia Razuk (PTB).





As primeiras informações indicam que ele foi morto em um salão de cabeleireiro que possuía, no conjunto Izidro Pedroso, em Dourados, por um funcionário do salão depois de um desentendimento, e não se sabe os motivos que levaram a discussão. Junior foi morto com uma facada no pescoço. Durante o crime, havia um cliente cortando o cabelo. O autor fugiu em seguida e está sendo procurado pela polícia.





O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas Alceu já estava morto. Em abril de 2019, Alceu Bittencourt ocupava o cargo de secretário de gabinete. Ele foi candidato nas eleições de 2008 e 2012 para vereador da cidade pelo partido PT (Partido dos Trabalhadores). Alceu era geógrafo.

Secretário Alceu está a esquerda na foto (Divulgação prefeitura de Dourados)