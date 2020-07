Sebrae visita Tiradentes e leva orientações de biossegurança para pequenos negócios

Ação começou nesta terça-feira (21) com o objetivo de apoiar empresas no funcionamento correto na pandemia, evitando mais restrições ao comércio

Loja de cosméticos recebeu visita de agentes e selo "Eu Fui Orientado"

O bairro Tiradentes, localizado na região urbana do Bandeira em Campo Grande, recebeu nesta terça-feira (21) a visita de agentes do Sebrae/MS, na ação “Eu Fui Orientado”. O objetivo é orientar os pequenos negócios quanto à biossegurança, para que as empresas sigam as normas da vigilância sanitária e evitem a adoção de medidas mais rígidas ao comércio.





Um grupo de 23 agentes saiu da Avenida José Nogueira Viêira em direção aos negócios do bairro, o primeiro a receber a ação. No atendimento, eles levaram as principais orientações dos protocolos de segurança. Além disso, um carro de som percorreu a região, com informações das medidas de segurança, como o uso de máscaras e o distanciamento social.





Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, a ação visa apoiar os negócios neste momento de pandemia. “Vamos fazer a ação em outros bairros, queremos conscientizar o empresário e a população, para que não tenhamos medidas mais duras depois, com o fechamento do comércio. Já temos muitos empresários conscientes. Além disso, estamos levando orientações de gestão do negócio”, disse.





A ação é apoiada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur). Presente no bairro Tiradentes, o titular da pasta, Luís Eduardo Costa, conta que iniciativas que levam informação são fundamentais agora, e faz um alerta aos empresários.





“Ações como essa estão levando uma das vacinas mais importantes que temos hoje: a informação. Como está previsto nos decretos, para o empresário que não seguir as medidas, existe a possibilidade de lacração e paralisar a atividade por três dias, se for reincidente, por sete dias, depois, pode perder o alvará de funcionamento. Também estamos fazendo orientações”, destacou.





A loja A Predileta Cosméticos foi um dos negócios que recebeu a visita. A vendedora Jéssica Luiza Aguiar conta que o local já cumpre os requisitos da vigilância sanitária e tem priorizado o delivery. “Estamos cautelosos e adotando as medidas, e hoje estamos trabalhando mais com entrega. Essa ação é boa, é sempre bom estarem orientando, e vamos continuar mantendo os cuidados”.





Eu Fui Orientado





Todos os negócios que são visitados recebem o selo “Eu Fui Orientado”, comprovando que foram informados. A ação segue agora para os bairros Universitário (23 de julho), Moreninhas (28 de julho) e Aero Rancho (30 de julho).





Os empresários interessados em adotar os protocolos de segurança, mas que possuem dúvidas, podem realizar as consultorias gratuitas de biossegurança do programa Sebrae Orienta. Mais informações e inscrições no site: orienta.ms.sebrae.com.br