Saúde entrega de leitos de UTI no Hospital do Câncer e ressalta ações de combate ao coronavírus

SES entrega leitos de UTI no Hospital de Câncer Alfredo Abrão ©Saul Schramm

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, e o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, realizaram a entrega oficial de 18 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto, nesta quinta-feira (09.07), no Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão.





Durante a entrega, na qual a Secretaria de Estado de Saúde (SES) foi responsável por nove respiradores, Resende destacou o atual cenário no Estado e a importância da união de esforços. “Estamos aqui celebrando uma conquista. A pandemia traz um dispenso ruim em vários setores, como o da economia, que todos já sabemos, afinal estamos vivendo uma crise enorme em todo o planeta. Na saúde precisamos possibilitar a cada um de Mato Grosso do Sul que ninguém fique sem atendimento por falta de leitos e de UTIs. Precisamos, como gestores, nos dar as mãos contra esse inimigo único que é coronavírus”.





O prefeito Marquinhos Trad destacou a necessidade de parcerias no enfrentamento à pandemia. “Agradeço ao Governo do Estado e ao secretário e a todos os homens da saúde pública. A nossa parte está sendo feita e nós precisamos agora do apoio de todos”.





Do mesmo modo, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, afirmou que a iniciativa poderá trazer benefícios à Capital. “Esperamos que esses leitos sejam um legado pós-pandemia. O Hospital do Câncer tem sido grande parceiro nessa luta”.





O presidente do Hospital do Câncer, Amilcar Silva Júnior, agradeceu o apoio. “Essa doença atingiu o mundo todo e em Campo Grande não é diferente. Estamos abrindo nossa instituição para atendimento à população em 18 UTIs”.





Dos 18 leitos, a SES disponibilizou nove respiradores, e por parte da gestão municipal, foram entregues mais nove. O restante da estrutura é da própria unidade hospitalar. A estratégia inicial é que sejam encaminhados para o Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão os casos não Covid-19 no objetivo de desafogar, por exemplo, os leitos do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Também estava presente na ação de hoje o diretor técnico do hospital, Gustavo Castro Ianaze.





Situação em MS e em Campo Grande





Dados da Secretaria de Estado de Saúde revelam que Mato Grosso do Sul tem 11.671 casos confirmados da doença e 136 óbitos. Campo Grande ocupa a primeira posição no número de casos confirmados, com 3.812 pessoas infectadas e 28 óbitos.