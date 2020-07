SÃO GABRIEL DO OESTE| Município pode ter a primeira prefeita

Dona Ivone, é oficialmente a pré-candidata a prefeita do Podemos. A atual vice-prefeita de São Gabriel do Oeste, tem grandes chances de ser a primeira mulher a comandar o município. Ela foi confirmada depois de diversas reuniões respeitando o limite estipulado em decreto pela prefeitura local com dez pessoas, pelo partido e pelo presidente do Podemos MS, Sérgio Murilo. De acordo com Sérgio Murilo, ela é o nome ideal para a cidade e o partido possui uma chapa completa de pré-candidatos a vereador com 17 pessoas garantidas, mas há dificuldade de chegar com as informações até os veículos de comunicação do município. Além disso, O PSD e o Republicanos podem ser aliados nesta pré-candidatura.





Para mediar a situação, Sérgio Murilo, vai voltar para a cidade. “Estaremos em São Gabriel do Oeste novamente após as convenções e vamos realizar um evento em uma live devido a dificuldade da imprensa local dar espaço para tratarmos de um assunto tão democrático”, disse Sérgio Murilo. O presidente do Podemos MS, destacou que a pré-candidata tem mais qualidades que as necessárias para ser prefeita. “A Dona Ivone em São Gabriel do Oeste é um nome muito querido, muito importante, tem um patrimônio político impressionante e prestações de serviços enormes para a cidade. Ela realmente tem muita entrega para essa população. Ela é nossa pré-candidata a prefeita”, confirmou.

De acordo com Sérgio Murilo, não há nada que impeça nem outro nome de igual força e tamanho como Dona Ivone para ser a pré-candidata do partido, tanto que outras siglas procuraram o Podemos para possíveis alianças. “Cerca de 51% do eleitorado de São Gabriel é de mulheres, estamos convictos e Dona Ivone sendo nossa pré-candidata será nossa prefeita ainda mais com tantas siglas chamando para conversar para um possível apoio”, previu. Além disso, o presidente do Podemos MS, garantiu que a chapa tem sobra de até 20 e poucos pré-candidatos, mas o limite de 17 pessoas está garantido.





Há aproximadamente 20 anos na política, Dona Ivone acredita estar preparada para o próximo passo. “Eu simpatizei com o Sérgio. O vi como uma pessoa muito sincera. Então, não tive dúvidas ao entrar para o Podemos. A forma que nos tratam neste partido é única. Bunca fui tão bem-tratada antes e olha que tive três mandatos. Então, como vereadora já tinha chegado ao limite e agora preciso seguir adiante. Sou pré-candidata a prefeita pelo Podemos, partido novo e com conceito e esta é minha trajetória. Nestes 20 anos não consegui deixar um legado meu, não sei porque, só sei que não consegui. Meu sonho é deixar este legado e talvez seja minha última ingressão na política”, revelou. Para Dona Ivone é preciso de mais mulheres na política. “Temos o nosso jeito, somos mais carinhosas e enxergamos com outros olhos”, finalizou.

A delegada Sidnéia Tobias, presidente do Podemos Mulher Campo Grande, esteve presente no evento. “Eu fico muito feliz com a pré-candidatura a prefeita da Dona Ivone. Vim para incentivar e dar meu apoio total porque é uma mulher capaz, inteligente, esforçada e vai fazer muito mais como prefeita por São Gabriel do Oeste. Precisamos da conscientização e politização para as mulheres porque a mulher pode ser o que quiser. É extremamente importante a participação das mulheres no lugares de decisão e o principal é a política”, pontuou.





Presidente do Podemos São Gabriel do Oeste, Emerson Gomes, aposta no nome de Dona Ivone. “Dona Ivone é uma excelente pessoa, tem o coração enorme, é amada, querida pela população e esta sempre pronta para servir. A grande característica do político é servir. Ele está ali para atender as pessoas e a sociedade. Ela é madura politicamente e vai fazer uma gestão excelente. Ela será a primeira prefeita mulher de São Gabriel do Oeste. Mulher é mais atenta para todas as necessidades do dia-a-dia. Eu, por exemplo, só sou uma pessoa melhor por causa da minha esposa, que é minha parceira em tudo. O homem é uma caixinha só e a mulher é várias, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo”, explicou.





Sobre as alianças, o presidente do PSD São Gabriel do Oeste, Leucir Paulo Montanha, disse que há vontade de união. “Estamos conversando com nossos membros, mas vemos com bons olhos a pré-candidatura a prefeita da Dona Ivone mas, pretendemos depois das convenções, conversar com nossos filiados sobre a possibilidade de apoio. Nós queremos cerrar fileiras junto com o Podemos para fazer Dona Ivone nossa prefeita”, destacou. O presidente do Republicanos, vereador Ângelo Mendes, não se comprometeu, mas afirmou que o diálogo está sendo feito. “Estamos conversando, existe a possibilidade de apoiar, mas nada fechado ainda”.