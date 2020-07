Sábado amanhece com friozinho e Inmet alerta para queda na temperatura em MS

Em Campo Grande, a temperatura máxima não passará dos 24°C neste sábado (25)





O tempo mudou e o sábado (25) amanheceu friozinho em Campo Grande. Por volta das 6h, os termômetros marcavam 14°C. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), entre hoje e amanhã (26) a previsão é de declínio de 3°C a 5°C na temperatura, em 64 municípios de Mato Grosso do Sul.





Em Campo Grande, o sábado será de muitas nuvens e a temperatura máxima não deverá passar dos 24°C. Na região sul, o sol aparecerá entre nuvens, mas o dia ficará com temperatura mais amena. Em Dourados, Amambai, Antônio João, Ponta Porã, Mundo Novo e Maracaju, a máxima também será de 24°C.





No leste do Estado, o dia também amanhece mais fresquinhos, mas os termômetros deverão subir no decorrer do sábado. A máxima prevista para Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Costa Rica e Água Clara é de 32°C.





Na região do Pantanal, a previsão é de sol entre nuvens neste sábado, mas com tempo mais fresco. Em Corumbá, Miranda, Ladário e Porto Murtinho, a temperatura máxima será de 28°C.