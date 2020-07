Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran-MS também testa positivo para coronavírus

Órgão teve ‘surto’ de casos e, mesmo assim, Rudel lançou site de forma presencial

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade ©ARQUIVO

O diretor-presidente do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Rudel Trindade, foi diagnosticado com coronavírus nesta terça-feira (14). O diretor explica que está sem sintomas, mas que o diagnóstico foi confirmado por meio de um teste RT-PCR, considerado o mais confiável. O teste foi realizado na quinta-feira passada (9), mas um evento foi realizado em um auditório do Detran na última sexta-feira (10), ou seja, o diretor já estaria infectado.





Rudel Trindade informou que faz exames periodicamente, por ter contato com várias pessoas em sua rotina. Ele já havia realizado dois exames, sendo que o último foi feito na quinta-feira (9) e o resultado saiu somente nesta terça-feira (14).





Ele não apresenta nenhum sintoma e ficará em isolamento domiciliar, afastado das atividades por 14 dias. Segundo o Detran-MS, todos os servidores que tiveram contato com o presidente na última semana estão orientados a, se apresentarem algum sintoma, cumprir isolamento domiciliar.





Em nota, o Detran informou que o diretor está em São Paulo. “Com viagem programada, Rudel Trindade foi de carro para São Paulo no sábado, onde ficará até o fim do isolamento. A viagem tinha o intuito de dar suporte a uma pessoa da família com idade já avançada que, felizmente, não foi contatada”.





A confirmação do caso de coronavírus no diretor do Detran acontece poucos dias depois de os servidores reclamarem do risco de infecção em uma reunião presencial na sede, em Campo Grande. O evento foi realizado na sexta-feira (10), quando servidores ficaram com medo da transmissão da doença. Na ocasião, o Detran informou que a reunião foi realizada seguindo todas as recomendações das organizações de saúde. “A temperatura de todos as pessoas foi aferida na entrada do auditório, as cadeiras estavam devidamente sinalizadas para garantir isolamento, álcool em gel disponível para todas as pessoas e uso de máscara”.





Vale lembrar que há registro de funcionários que foram contaminados pelo coronavírus no Detran. Há algumas semanas, uma examinadora testou positivo e ainda teria participado de uma confraternização com amigos. O Detran foi um dos primeiros órgãos a registrar casos de Covid-19. Na época, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) anunciou a testagem dos servidores.