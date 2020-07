Rodovia MS-223| Trecho que liga Paraíso das Águas a Costa Rica será pavimentado

Governador Reinaldo Azambuja em 2019 em Paraíso das Águas ©DIVULGAÇÃO

Foi publicado no Diário Oficial nº 10.216, de 07 de julho de 2020, o extrato de contato nº 0115/2020, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos ), com empresa SSM Consultoria, Projetos e Construções Ltda, a elaboração do projeto executivo de engenharia, com estudo e viabilidade técnico-econômica e ambiental para a implantação de pavimentação asfáltica da rodovia MS 316, trecho entre MS 223 (Costa Rica) e BR 060 (Paraíso das Águas).





O governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) havia feito compromisso com a população paraisense, em uma visita no aniversário da cidade, no ano passado, que até o final de seu mandato concluiria esta importante obra, aguardada há muitos anos pela população dos dois municípios.





A obra deve iniciar de Paraíso das Águas para Costa Rica, conforme informou, Sérgio de Paula, secretário estadual especial, durante visita à cidade de Paraíso das Águas no mês passado.





O trecho de quase 60 km, hoje de estrada de terra, recebendo a pavimentação trará grande desenvolvimento para a região.





Durante visita ao município, Reinaldo Azambuja recebeu o pedido do prefeito Ivan da Cruz Pereira (Xixi/DEM), para também que seja implantado o rodoanel na cidade.





Somente o custo deste projeto é estimado no valor de R$ 1.094.998,34 (um milhão, noventa e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).





O prazo para a entrega do projeto é de 180 dias.