Rapaz desaparecido encontrado morto no Los Angeles foi esfaqueado no coração

Morador ouviu barulhos e quando saiu rapaz estava caído em frente ao seu portão

Família chegou a registrar um BO de desaparecimento

Josias Rocha Espinosa, 20 anos, que desapareceu no último sábado (18) no Jardim Canguru, em Campo Grande, e foi encontrado morto no domingo (19), no bairro Los Angeles foi assassinado com uma facada no coração. A família chegou a procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência.





Um morador onde o corpo foi encontrado contou que estava dormindo, quando por volta das 2 horas da madrugada de domingo (19) ouviu barulhos no portão e pensou que estivessem tentando invadir a sua casa. Ele levantou e ao ir ao portão ver o que estava acontecendo se deparou com Josias caído no chão.





O morador contou que chamou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, mas o rapaz já estava sem vida. Ele tinha uma perfuração de faca na altura do coração. A vítima estava sem documentos e tinha uma tatuagem de terço no antebraço.





A tia afirmou que o rapaz foi encontrado morto próximo da casa de familiares. “A mãe dele mora na região e não ficou sabendo desse corpo, ninguém sabia”, relatou a tia. Ela ainda comentou que Josias bebia bastante, mas desconhece qualquer inimigo ou ameaças. “A gente não recebeu nenhuma informação da polícia, queremos saber se tem suspeito, queremos uma resposta”, finalizou.





Ele teria deixado a casa no sábado (18) falando que iria até a residência da tia, mas não foi visto depois disso.