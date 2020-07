Quinta-feira de céu claro, tempo seco e máxima de 36°C

A máxima pode atingir os 36°C e a umidade relativa do ar pode atingir os 25%





Calor e estiagem voltam a atingir os municípios de Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (16). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima pode atingir os 36° e os índices de umidade relativa do ar poderão variar entre 25% e 75%.





O céu deve ficar parcialmente nublado a claro com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas regiões sudoeste e sul. Para as demais áreas a previsão indica céu claro e não há expectativa de chuva.





As temperaturas no Estado poderão registrar mínima de 15°C e máxima de 36°C. Na Capital, a variação está estimada em 20°C a 32°C.





Em Dourados, a mínima registrada também pode ser de 20°C e a máxima de 32°C. Corumbá, na Oeste do Estado, segue a média, variando entre 21°C e 36°C. No Norte, cidades como Coxim registram temperaturas entre 19°C e 36°C. Três Lagoas, na divisa com São Paulo, a mínima também é de 19°C e a máxima de 33°C.





O tempo volta a ficar seco com a umidade do ar em estado de atenção. Os índices poderão variar entre 25% a 75%, quando o ideal para a saúde humana segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) varia entre 50% e 80%. Para aliviar o desconforto a recomendação é ingerir bastante líquido e umidificar ambientes.