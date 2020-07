Quarta-feira será mais um dia de calor, com baixa umidade do ar e sem chuva

A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta variando entre 70% a 20% ao longo do dia

O dia na capital sul-mato-grossense amanheceu com céu claro e previsão para Mato Grosso do Sul é de céu claro com poucas nuvens em todas as regiões e sem expectativa de chuva no Estado.









Em Campo Grande, a máxima será de 32ºC com umidade relativa do ar entre 60% e 20%. Em Porto Murtinho 30ºC, Bataguassu 31ºC, em Paranaíba e Chapadão do Sul 32ºC, em Água Clara e Chapadão do Sul 33ºC, Corumbá e Miranda 34ºC e Coxim 36ºC.





A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta variando entre 70% a 20% ao longo do dia. A quarta-feira será quente em MS com temperatura na casa dos 36ºC, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).





Os próximos dias serão com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar abaixo de 30%, no período da tarde, considerado estado de atenção segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde). O recomendado é acima de 60%.





Entre os dias 28 e 29 haverá possibilidade para pancadas de chuvas localizadas nas regiões sudoeste e sul do Estado (nos municípios de Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol) com acumulado de 7,5 mm (milímetros). As demais áreas seguirão sem expectativa de chuva ao longo do período.