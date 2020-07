Programa Giro do Esporte da TVE Cultura comemora aniversário com ação solidária

Apresentadora, jornalista Eva Regina ©DIVULGAÇÃO

No ar há nove anos na telinha da TVE Cultura de Mato Grosso do Sul, o Giro do Esporte comemora o 9º aniversário em grande estilo. Por conta da pandemia do novo coronavírus não será possível a realização de festa, mas o dia 1° de agosto terá um programa especial, ao vivo, das 10h às 12h. Denominada Giro do Esporte Solidário, a atração lançou uma campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene pessoal, para beneficiar famílias de baixa renda. Os interessados em realizar doações podem entregar na TVE Cultura MS, Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, s/n, Parque dos Poderes.





À frente desde o primeiro programa, a apresentadora, jornalista Eva Regina, conta que a ideia é poder contribuir com a alimentação e higiene das famílias. “Como 2020 está sendo um ano atípico, não teremos festa e nem abraço, mas nos sobra gratidão e solidariedade, pensando nas famílias que passam por dificuldades, podemos comemorar os nove anos ajudando quem precisa”, revela Eva Regina.





A campanha é uma parceria com a Defesa Civil Estadual, Grupo Tamo Junto, Federação de Beach Tennis MS, Federação de Vôlei MS, AABB Campo Grande, Rádio Clube, Chelsea Brasil MS, Campeonato amador Terrinha, Tony Gol, Raros Crossfit, Paz Tênis & Beach Tennis, Fundesporte, Fundação de Cultura / MS, Portal, Rádio e TVE Cultura de Mato Grosso do Sul.





O Giro do Esporte se destaca como programa esportivo, com cobertura das mais variadas modalidades esportivas. O jogador de futebol amador Rogélio Gutierrez Barão é fã do programa. “Não perco o programa, gosto de saber as notícias do futebol, tanto o amador quanto o profissional, e outras modalidades de esporte também” revela o telespectador. Para ele, o programa incentiva as crianças na prática esportiva e no conhecimento sobre esporte. Barão destaca ainda a possibilidade de interagir com o programa.





Nem em período de pandemia, o programa deixou de ser veiculado. A equipe arrumou um jeito seguro de continuar as produções diariamente. A apresentadora Eva Regina, os repórteres Júlia Torrecilha e Ricardo Paredes e a produtora Daniela Lima trabalham home office com a produção de vídeos com entrevistas, reportagens, depoimentos e dicas de como praticar atividade física em casa.





O programa traz uma cobertura completa sobre várias modalidades esportivas. A equipe de esportes da TVE Cultura MS foi a pioneira na transmissão do futebol amador, ao vivo, além do futebol profissional tênis, beach tennis e das transmissões do boxe, futsal e voleibol, tanto de praia como de quadra.





tvecultura.ms.gov.br . Na direção de Cezar Roriz, edição de Roque Martins e Elias Guilherme, a atração vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h30 e o programa especial de aniversário será no sábado, 01/08/20, ao vivo, das 10h às 12h na TVE Cultura de Mato Grosso do Sul, canal 4.1 da tv aberta em Campo Grande, 13.1 em Dourados, 15 da net, 304-1 SKY, 404 da Claro TV, 513 da Vivo ou ainda portaldaeducativa.com.br