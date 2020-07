Prefeito do PTB em Mato Grosso morre de covid uma semana após diagnóstico

Diagnosticado com Covid-19 na última quinta-feira (23), o prefeito do município de Alto Taquari (509 km de Cuiabá), Fábio Garbugio (PTB) não resistiu as complicações da doença e morreu neste domingo (26) em um hospital no Estado de Goiás, após ficar três dias internado.





A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Município, que por meio de nota publicada no site oficial da prefeitura, lamentou a morte do prefeito.





“Para a população de Alto Taquari, Fabio Garbugio deixa um legado de lutas pelo município enquanto vereador, vice-prefeito e prefeito. Fabio era um exemplo de gestor, sempre administrando a cidade com zelo pelos recursos públicos e pensando no bem comum de toda a população”, diz o comunicado.





O prefeito e sua esposa, a primeira-dama Silvana Scutti Garbugio foram diagnosticados com Covid-19 na semana passada. De acordo com o anúncio do próprio prefeito, em suas redes sociais, eles estavam bem e foram para Goiânia realizar exames.