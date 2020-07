PONTA PORÃ| Pesquisa mostra dianteira consolidada de Hélio Peluffo

Se as eleições municipais fossem hoje, o prefeito Hélio Peluffo Filho (PSDB) seria reeleito com larga folga sobre seus adversários para continuar mais quatro anos à frente do Poder Executivo de Ponta Porã.





Segundo consulta de intenções de voto feita pela Ranking Comunicação e Pesquisa, o tucano tem a preferência do eleitorado em todos os cenários, além de gozar de elevados índices de popularidade e aprovação de governo.





Realizada nos dias 24, 25 e 26 deste mês com 400 eleitores e eleitoras e registrada na Justiça Eleitoral (MS-01381/2020), a pesquisa considera uma margem de erro de 4,9% para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.





ESPONTÂNEA





Na espontânea, Peluffo tem 40,50% de preferência, muito à frente do segundo mais citado, Álvaro Soares, que tem 2,75%. O ex-prefeito Flávio Kayatt, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas, aparece em terceiro com 2,25%, o vice-prefeito Caio Augusto aparece com 1,50%, Ronaldo Franco com 1,25% e Bruno Reichardt com 1%. Os demais citados 1%. Não sabem ou não responderam 49,75%.









ESTIMULADA 01





Na estimulada em um primeiro cenário, a dianteira de Peluffo é grande. Ele tem 72,50%, contra 3,50% de Bruno Reichardt, Ronaldo franco aparece com 3% e Caio Augusto com 2,50%. Não sabem e não responderam 18,50% dos entrevistados.









ESTIMULADA 02





Na estimulada em um segundo cenário, a dianteira de Peluffo é ainda maior. Ele tem 73,75%, contra 3,75% de Bruno Reichardt, Ronaldo franco aparece com 3,25% e Raquel Portioli com 2%. Não sabem e não responderam 17.25% dos entrevistados.









REJEIÇÃO ESTIMULADA





Na rejeição estimulada, a mais baixa é do atual prefeito: apenas 2,50% das pessoas citaram seu nome ao responder à pergunta sobre em quem não votariam de jeito algum. O maior índice de rejeição é o da advogada Raquel Portiolli: 8,50%, seguida bem de perto por Bruno Reichardt 6,75%, Caio Augusto 4,25% e Ronaldo Franco 3,25%. Não sabem ou não souberam responder 74,75%.









INTENÇÃO DE VOTOS PARA VEREADORES





O Instituto Ranking quis saber da população de forma espontânea os nomes que deveriam ser candidatos a vereadores no pleito de 2020. Levando em consideração que a Câmara de Ponta Porã possui 17 vagas.





Vale observar que esta grande relação de nomes citados, não expressa numericamente a totalidade das candidaturas que podem e devem ser registradas. É preciso atentar para o fato de que várias citações expressam um desejo ou uma intenção de quem quer votar em alguém, e não necessariamente uma referência a candidaturas já definidas.