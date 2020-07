PONTA PORÃ| Fugindo de pistoleiro, homem entra em sorveteria, mas é executado a tiros

Crime ocorreu na tarde desta segunda-feira na Vila Áurea, em Ponta Porã

Policiais militares e bombeiros no local onde homem foi executado nesta segunda ©DIVULGAÇÃO

Homem identificado como Miguel Ayala foi executado a tiros na tarde desta segunda-feira (13) em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande, na fronteira com Paraguai. O crime ocorreu por volta de 15h, nos fundos de uma sorveteria localizada na Rua João Pessoa, na Vila Áurea.





De acordo com as primeiras informações, o homem foi perseguido pelos pistoleiros e para tentar escapar entrou nos fundos de uma sorveteria, mas foi alcançado e morto a tiros. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas quando as equipes de socorro chegaram o homem já estava morto. Policiais militares também foram para o local.





As execuções, que passaram de 200 nos dois lados da Linha Internacional em 2019, diminuíram consideravelmente com o fechamento da fronteira por causa da pandemia do novo coronavírus.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS