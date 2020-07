PONTA PORÃ| Campanha do Agasalho: Quem salva também aquece!

Dia 1 de julho iniciou o novo ano rotário 2020-21 com o lema: o Rotary Abre Oportunidades.





A primeira ação conjunta entre o Rotary Club Ponta Porã Pedro Juan Caballero – Guarani foi com o 4˚ GBM de Ponta Porã ocorreu na data que se comemora o dia do Bombeiro quinta-feira dia 02 de julho de 2020.





A campanha do agasalho promovida por meio de ação interna do 4˚ GBM de Ponta Porã que sempre a postos para servir a comunidade, arrecadou entre seus militares agasalhos com a finalidade de serem doados. Muito Além de salvar vidas os militares buscaram promover esta ação social em tempos de Pandemia do Covid-19 pensando no bem estar da população em situação de vulnerabilidade neste período de inverno

O comando do 4˚ GBM na pessoa do Sr. Tenente Coronel Leandro e os oficiais Tenente Kaléd e Tenente Afonso realizaram a entrega dos agasalhos arrecadados pela unidade militar aos representantes do Rotary: Presidente 2020-21 Prof Anderson Vivan, Pedro Ruiz Figueiredo Presidente da comissão de administração e Prof Yhulds G. P. Bueno presidente da comissão de imagem pública do RC PP/PJC - Guarani, para serem repassados as famílias carentes, algo que vem sendo realizado ao longo dos anos pelo Club fronteiriço.