POLITICANDO| Por Jota Menon

O domingo não foi de boas notícias para os idosos assistidos no Asilo São João Bosco. Pelo menos 33 internos da instituição localizada no bairro Tiradentes, em Campo Grande, testaram positivo para o Novo Coronavírus, causador da Covid-19. São 23 mulheres e 10 homens, quase todos assintomáticos, mas dois foram encaminhados para o dentro de saúde do bairro por precisarem de oxigênio no tratamento.





Com intuito de frear o avanço do Novo Coronavírus, Bataguassu e São Gabriel do Oeste decretaram a paralisação do comércio aos sábados e domingos. O lockdown nos fins de semana vem sendo adotado por alguns municípios de Mato Grosso do Sul, dentre eles a Capital do Estado. Bataguassu tem 361 casos confirmados de Novo Coronavírus. Já em São Gabriel do Oeste foram confirmados 315 casos da doença.





Na última sexta-feira,17, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB) rejeitou o pedido de impeachment apresentado contra o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). A decisão foi publicada no Diário Oficial da Casa de Leis.





O pedido foi protocolado pelo vereador da capital, Vinicius Siqueira (DEM), deputado federal Loester Trutis (PSL) e pelo suplente da senadora Soraya Thronicke (PSL), Danny Fabrício (PSL). O pedido de impeachment foi apresentado após o governador ser indiciado pela Polícia Federal que o acusa de crimes de lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e corrupção passiva. No processo, o governador é acusado de recebimento de R$ 67 milhões de propina da JBS.





“Em face ao exposto, seja pela inépcia, seja pela manifesta ausência de justa causa, rejeito liminarmente o pedido de impeachment”, afirmou Paulo Corrêa no texto que justifica a rejeição liminar do pedido de impeachment.





Quem de Maracaju for adepto da baixaria pode se preparar que vai se deleitar com a campanha eleitoral que se avizinha. As baixarias que já saíram na imprensa seriam apenas um pequeno “aperitivo” diante do que determinados políticos são capazes de produzir. Aguardem!





EXCLUSÃO





O empresário Caio Monteiro de Lima teve de excluir de sua conta no Facebook comentários que fez sobre o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD). A juíza que assinou a medida considerou que as afirmações do empresário ofenderam a honra, a imagem e a reputação do prefeito.

De acordo com a defesa do prefeito, o empresário dirigiu palavras como “imbecil”, “canalha” e “fraquinho” contra Marquinhos Trad (foto), além de dizer que o gestor municipal deveria usar fralda em vez de máscara na boca. Pegou pesado, mesmo!





Hoje à noite tem festa no Chiqueiro. Vamos que vamos Verdão! Pra cima dos gambás! Viva o Porco!





