POLITICANDO| Por Jota Menon

Sem qualquer sombra de dúvida “o nome” mais forte no Governo do Estado continua sendo o do secretário de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Corrêa Riedel (na foto com o governador Reinaldo em sua posse). Nos últimos meses é ele quem tem conduzido todas as ações administrativas de Mato Grosso do Sul nos municípios que recebem pacotes de obras da máquina estatal.