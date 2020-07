PESQUISA| Barbosinha lidera com ampla vantagem para Prefeito de Dourados

O Instituto Ranking divulgou na manhã desta sexta-feira dia 31 de julho, mais uma pesquisa visando a eleição 2020 na cidade de Dourados, município que tem o segundo maior colégio eleitoral do Mato Grosso do Sul. O deputado José Carlos Barbosa, o Barbosinha, lidera a corrida pela Prefeitura de Dourados com ampla vantagem sobre o segundo colocado e, se a eleição fosse hoje, venceria a disputa.





A pesquisa foi registrada no TSE com o número: MS-05385/2020 e foi realizada entre os dias 27 e 29 de julho de 2020 com 500 eleitores a partir dos 16 anos de idade. O intervalo de confiança é de 95% e margem máxima de erro calculada é de 4.4% para mais ou para menos. Às entrevistas foram feitas com moradores com base nos mais recentes dados do IBGE/TSE. O Instituto utilizou o método quantitativo.





ESPONTÂNEA





Na espontânea, Barbosinha com 16,20% lidera com folga. Marçal Filho, que saiu do páreo, tem 7,40%, e Délia Razuk, 6,20%. Aparece depois o segundo nome confirmado entre as pré-candidaturas, o deputado estadual do MDB Renato Câmara, com 3%. Em seguida foram citados Alan Guedes (PP), com 2,20%, Valdenir Machado 1,80%, Geraldo Resende 1%), Murilo Zauith 1%, Jéferson Bezerra 0,80% Rodolfo Nogueira (Patriota), com 0,40%. Outros citados somaram 0,40% e 59,60%, branco/nulo/indeciso.





ESTIMULADA 1





Em consulta estimulada, na qual o entrevistador mostra os nomes de prováveis candidatos, O instituto Ranking fez duas simulações. Na primeira, com 12 concorrentes, com ampla vantagem, o líder é Barbosinha (32,20%), seguido por Renato Câmara (11%). A terceira na preferência é Délia Razuk, com 10,60%. Depois se sucedem: Guedes (7,20%); Valdenir Machado do PSDB, (5,40%); Daniela Hall, do PSD (1,80%); Bezerra (1,60%); Racib Harb, do Republicanos (1,40%); Marisvaldo (0,80%); Professor Ênio, do Psol (0,60%) João Carlos, do PT (0,40%); Ângelo Ximenes, do PSL (0,20%). Branco, nulo, indeciso e os que não sabem e não responderam 26.80%.





ESTIMULADA 2





O segundo cenário de consulta estimulada aferido pela Ranking, com três nomes pulverizando a disputa, o deputado Barbosinha aparece em primeiro, com 35,60%, mais que o dobro de Renato Câmara do MDB com (14,20%), enquanto Délia fica em terceiro, com 12,80%. Branco, nulo, indeciso e os que não sabem e não responderam 37,40%.





REJEIÇÃO ESTIMULADA





Na rejeição estimulada aparece em primeira a prefeita Délia Razuk com 20%. O segundo na rejeição, é o ex-deputado Valdenir Machado com (10,40%), a vereadora do PSD, Daniela Hall (10,20%), Renato Câmara (8%), Alan Guedes (7,20%), Hacib Hard (6%). Depois aparece o deputado Barbosinha com (5%), João Carlos (3,40%), Professor Ênio (2,20%), Ângelo Ximenes (2%), Marisvaldo (1,40%) e Jéferson Bezerra (1,20%). Branco, nulo, indeciso e os que não sabem e não responderam 23%.





AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA EM DOURADOS





Prefeita Délia Razuk





Veja os números da avaliação da atual prefeita de Dourados, Délia Razuk: ótima/boa 23,20%, regular 38,40% e ruim/péssima 33,60%. Não souberam ou não responderam 4,80%.





Câmara de Vereadores





A pesquisa colheu dados da opinião pública sobre o que pensa sobre a atuação dos vereadores e o desempenho da câmara municipal de Dourados: ótima/boa 12%, regular 35,60% e ruim/péssima 38,40%. Não souberam ou não responderam 14%.





Governador Reinaldo Azambuja





A pesquisa colheu dados da opinião pública sobre o que pensa a respeito da administração do governador de Mato Grosso do Sul em Dourados, Reinaldo Azambuja: ótima/boa 31,20%, regular 35% e ruim/péssima 28%. Não souberam ou não responderam 5,80%.





Presidente Jair Bolsonaro





Avaliação dos moradores de Dourados ao presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro: ótima/boa 37,80%, regular 25,60% e ruim/péssima 32,20%. Não souberam ou não responderam 4,40%.





INSTITUTO RANKING PESQUISA