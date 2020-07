PANDEMIA| Mato Grosso do Sul ultrapassa marca dos 10 mil casos de coronavírus

SES confirmou 3 mortes e Prefeitura de Três Lagoas divulgou 1 óbitos que ainda não entrou na contagem

Mato Grosso do Sul ultrapassou neste domingo (5) a marca dos 10 mil casos confirmados do novo coronavírus. Com 179 novos positivos, a soma no Estado é de 10.089 infectados. Também de ontem para hoje, mais 4 pessoas morreram da doença, sendo que 3 óbitos entraram no boletim epidemiológico oficial.





Foram 58 confirmados em Campo Grande, que ontem voltou ao topo do ranking em número de positivos. São 3.087 casos na Capital. Em segundo lugar está Dourados, ainda o epicentro da pandemia em Mato Grosso do Sul, com 2.995 casos.





Neste domingo, a secretaria confirmou 3 mortes de pacientes com a covid-19, em Campo Grande, Costa Rica e Paranaíba. A Prefeitura de Três Lagoas divulgou notícia da 7º morte, mas o óbito não entrou na contagem da SES ainda. Pelo boletim, são 117 pessoas que perderam a vida para a covid-19 no Estado até hoje.





O Estado tem 6.518 pessoas consideradas curadas, 3.246 em isolamento domiciliar e 208 internados.