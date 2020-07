PANDEMIA| Hospitais de MS já registram internações de crianças com novo coronavírus

Segundo boletim da secretaria estadual, 11 crianças com diagnóstico positivo ou suspeito para covid-19 estão em unidades de saúde

Hospital de campanha com prédio do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul ao fundo ©Marcos Maluf/Arquivo

O boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde) desta quarta-feira (22) revelou que três crianças com diagnóstico positivo para novo coronavírus estão internadas em Mato Grosso do Sul. Além destas, outras oito com suspeita de infecção pela covid-19 ocupam leitos pediátricos.





Foi a primeira vez em cinco meses de pandemia que a secretaria informou hospitalizações de crianças com novo coronavírus. Conforme o quadro, o Estado conta com 119 leitos clínicos de Pediatria e outras nove UTI (Unidades de Terapia Intensiva).





Conforme painel da SES, existem 1.536 casos confirmados de covid-19 entre pessoas de até 19 anos em Mato Grosso do Sul. Destes, 558 entre crianças de zero a nove anos de idade. Até agora, ninguém desta faixa etária morreu vítima do novo coronavírus no Estado.





Em Campo Grande, 140 crianças de até nove anos foram diagnosticadas com covid-19. A maioria delas (73) está na fase ativa da doença.





Existem também 250 casos confirmados na Capital entre crianças e jovens com entre 10 e 19 anos, dos quais 112 estão curados.





Boletim de ontem (21) da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) ainda indicava 18 diagnósticos positivos para novo coronavírus entre bebês de até um ano de idade. A relação de internados da pasta não tinha nenhuma ocorrência entre crianças.





Segundo publicou reportagem da Lupa, agência de checagem de fatos, estudos feitos na Europa e nos Estados Unidos publicados em junho atestam que o risco de morte entre crianças por novo coronavírus é consideravelmente menor em relação à pacientes adultos.





Em uma das pesquisas, publicada no periódico Lancet Child & Adolescent Health, a taxa de mortalidade entre 582 crianças e adolescentes com idade de três dias a 18 anos foi de 0,6%, equivalente a quatro óbitos.





Total - Mato Grosso do Sul já soma 18.889 casos confirmados de covid-19 e 257 mortes em decorrência da doença.







Fonte: CAMPO GRANDE NEWS