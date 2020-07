PANDEMIA| Com 305 mortes, Mato Grosso do Sul passa dos 21,5 mil casos de coronavírus

Em 24h foram registradas mais 13 mortes no Estado

O boletim epidemiológico do coronavírus deste domingo (26) apresentou total de 21.514 casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Nas últimas 24h, foram registrados 499 novas casos de Covid-19, doença causada pelo vírus, e 13 novas mortes no Estado.





MS já tem 104.413 notificações, das quais 76.143 foram descartadas. Os dados foram informados durante transmissão ao vivo da SES (Secretaria de Estado de Saúde).





De acordo com a Secretaria, 2.432 amostras ainda estão em análise no Lacen-MS (Laboratório Central de MS) e 4.324 aguardam encerramento nos municípios.





São 240 novos casos em Campo Grande, que possui o maior número de infectados do Estado. Outros 48 casos foram registrados em Iguatemi, 25 em Sidrolândia, 19 em Terenos, 16 em Dourados, 15 em Bataguassu, 14 em Dois Irmãos do Buriti e Naviraí, 13 em Corumbá. Além de nove novos casos em Anastácio, Aquidauana e Coxim, oito em Três Lagoas, seis em São Gabriel do Oeste e Aparecida do Taboado. Outras cidades de MS tiveram cinco ou menos novos casos confirmados.





Óbitos por coronavírus





Nas últimas 24h MS registrou novos 13 mortes causadas por coronavírus. Desses, cinco foram em Campo Grande, dois em Aquidauana, dois em Aparecida do Taboado, um em Corumbá, Naviraí, Sidrolândia e Ponta Porã.





Por fim, no total, Mato Grosso do Sul já possui 305 mortes causadas pela doença. A taxa de letalidade no Estado é de 1,4%, de acordo com dados da SES.





Internações





No Estado, 458 pessoas estão em estado agravado da doença e precisaram ser internadas. Dessas, 247 estão em leitos clínicos do Estado, sendo 155 em leitos públicos e 92 em privados.





Assim, outras 216 pessoas estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Sendo que 140 estão em leitos públicos do SUS (Sistema Único de Saúde) e 76 em hospitais privados.